شكرا لقرائتكم أيمن يونس :تجميد الكرة يؤثر على المصنوعين ولا يصيب الموهوبين والدليل ميسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين بينما لن يجد الموهوبين أى معاناة فى إسترداد مستواهم وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الاسبانى ، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت : " إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لإستعادة فورمتهم إنما الموهوبين لايجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل ، وأكبر دليل مارأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدوري الاسبانى".

وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس : " تفائلوا وابشروا ستزول الغمة قريباً ، دول كثيرة أقتربت من التوصل للقاح المنتظر ، تفائلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع ، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زالت الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".

وحقق ليونيل ميسى قائد فريق برشلونة الإسباني رقماً قياسياً بعد الهدف الذى أحرزه فى شباك ريال مايوركا خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الليجا وانتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة.

وسجل ليونيل ميسى الهدف الرابع لبرشلونة فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الفوز على ريال مايوركا 4-0 على ملعب سون مويكس.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ليونيل ميسى اللاعب الوحيد الذى سجل 20 هدفاً أو أكثر فى مواسمه 12 الأخيرة بالدورى الإسباني.

Advertisements

كما ساهم ليونيل ميسى مباشرة فى 14 هدفاً لبرشلونة من آخر 17 هدفاً فى "الليجا"، حيث سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وحقق فريق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 4-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى أول ظهور للبلوجرانا بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث يحل ضيفًا على ملعب "إيبيروستار". فى مباراة الجولة 28 من مسابقة الدوى الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، وتجمد مايوركا فى المركز 18 برصيد 25 نقطة.

تقدم برشلونة مبكرًا عن طريق أرتورو فيدال فى الدقيقة 2، وأضاف برايثوايت الثانى فى الدقيقة 37، وأضاف جوردى ألبا الهدف الثالث فى الدقيقة 79، واختتم ميسى الرباعية قبل صافرة نهاية الشوط الثانى بلحظات وبالتحديد فى الدقيقة 93.