شكرا لقرائتكم مدرب بكين غوان يتولى تدريب لاعبيه "عن بعد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استأنف نادي بكين غوان المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم تدريباته بعد تجاوز البلاد أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكن مدربه الفرنسي برونو جنيسيو لا يزال في موطنه في مدينة ليون بسبب قيود السفر.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية يوم الأحد عن جنيسيو الذي سبق له أن تولى تدريب ليون قوله: الوضع يبعث على الإحباط والأمر أصبح أكثر سوءا.

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وكان من المقرر انطلاق الموسم الجديد للدوري الصيني الممتاز في فبراير الماضي وحتى الآن لم يتقرر بعد موعد لانطلاق الموسم، وأضاف المدرب الفرنسي: أتعامل مع الفريق عن بعد من خلال الهاتف أو تقنية الفيديو.

ونجح بعض أفراد الطاقم الفني ومنهم المدرب المساعد روبير دوفيرن في الوصول إلى الصين قبل نحو شهرين وتمكنوا من العودة إلى ممارسة عملهم بعد الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وقال جنيسيو الذي تولى المهمة في يوليو الماضي وقاد الفريق للحصول على المركز الثاني في الموسم الماضي: لم يتمكن خمسة أو ستة مدربين أجانب من العودة إلى الصين وكذلك عدد كبير من اللاعبين.