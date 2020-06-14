شكرا لقرائتكم ساوثغيت: خفضت راتبي لمساعدة الاتحاد الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم أنه وافق على الفور ودون الكثير من التفكير على تخفيض راتبه بنسبة 30 في المئة لمساعدة الاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية على تجاوز التأثيرات المالية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا شهر مارس الماضي وألغيت مباريات المنتخب الودية المقررة في مواجهة إيطاليا والدنمارك ورومانيا والنمسا. وكذلك تأجلت بطولة أوروبا 2020 إلى العام المقبل.

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وقال الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إن غياب المباريات الدولية وتوقف مباريات الكأس المحلية سيتسبب في خسائر مالية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني وإن ساوثغيت كان من بين كبار المسؤولين الذين وافقوا على خفض رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر بداية من أبريل نيسان للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة.

وأضاف ساوثغيت (49 عاماً) في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "التايمز": أولا أنا لا أستطيع القيام بكامل واجبات وظيفتي في الوقت الحالي، وثانيا نحن نختلف عن الأندية. فلا يصح أن أكون صاحب الأجر الأعلى في المؤسسة ولا يكون لي دور عندما تواجه المؤسسة صعوبات مالية.

وزاد المدرب: هناك اناس يؤدون أعمالا بارزة في الكثير من المجالات ولا يحصلون على مبالغ كبيرة مثلي. لم أكن أريد التطرق لمثل هذه الأمور علنا لكني شعرت أنه أمر ضروري وبديهي أن أوافق على تخفيض الراتب.