شكرا لقرائتكم ليوناردو يتوقع استمرار نيمار ومبابي مع باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توقع ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي استمرار مواطنه نيمار وزميله الفرنسي كيليان مبابي في صفوف الفريق الموسم المقبل، رغم الأحاديثالتي تدور حول رحيلهما خلال الفترة الماضية.

وسيكون الموسم الحالي نهاية عهد القائد البرازيلي تياغو سيلفا بالفريق الذي انضم إليه عام 2011، كما سيشهد رحيل الأوروغوياني إدينسون كافاني هداف الفريق عبر التاريخ.

وارتبط نيمار بالرحيل عن باريس منذ نهاية الموسم الأول لانتقاله إليه صيف 2017 قادماً من برشلونة لقاء 222 مليون يورو، فيما يتردد أن المهاجم الفرنسي الشاب مبابي، بطل كأس العالم الأخيرة، يرغب بترك فريق العاصمة الفرنسية الذي يدافع عن ألوانه منذ 3 أعوام.

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وقال ليوناردو في تصريحات صحفية: أتوقع استمرار نيمار ومبابي في صفوف باريس الموسم المقبل، لأنه لا يوجد لما يشير إلى غير ذلك.

وزاد: لديهما عقدين يمتدان حتى عامين مقبلين، ونحن نريد أن يكون مستقبلهما في النادي لأننا نريد المضي قدماً في مشروعنا.

وتوج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي شهر أبريل الماضي بعد إلغاءه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني في ثمن النهائي.