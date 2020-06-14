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برشلونة يعود من التوقف بفوز كبير على مايوركا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - دشَّن برشلونة المتصدر وحامل اللقب عودته إلى المنافسات بفوز ساحق على مضيفه ريال مايوركا 4-صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من لكرة القدم، الأولى بعد استئناف المنافسات الخميس عقب توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس .

وسجل التشيلي أرتورو فيدال (2) والدنماركي مارتن برايثوايت (37) وجوردي ألبا (79) والأرجنتيني ليونيل (90+3) أهداف برشلونة الذي عزز موقعه في الصدارة برصيد 61 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط مؤقتا أمام مطارده المباشر الذي يستضيف إيبار الأحد في ختام المرحلة.

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