برشلونة يعود من التوقف بفوز كبير على مايوركا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - دشَّن برشلونة المتصدر وحامل اللقب عودته إلى المنافسات بفوز ساحق على مضيفه ريال مايوركا 4-صفر يوم السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، الأولى بعد استئناف المنافسات الخميس عقب توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.
وسجل التشيلي أرتورو فيدال (2) والدنماركي مارتن برايثوايت (37) وجوردي ألبا (79) والأرجنتيني ليونيل ميسي (90+3) أهداف برشلونة الذي عزز موقعه في الصدارة برصيد 61 نقطة مبتعدا بفارق خمس نقاط مؤقتا أمام مطارده المباشر ريال مدريد الذي يستضيف إيبار الأحد في ختام المرحلة.
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