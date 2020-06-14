شكرا لقرائتكم فحص كورونا الثامن يكشف إصابتين في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رابطة الدوري الإنجليزي نتائج المرحلة الثامنة من الاختبارات التي تقام على كافة أفراد ولاعبي والأطقم التدريبية لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أعلن فيها عن حالتين إيجابيتين جديدتين.
وقد كشفت الرابطة عن وجود حالتين إيجابيتين في ناديين مختلفين ولم يتم الكشف عن أسماء أو كون هؤلاء الأشخاص من اللاعبين أو المدربين. إلا أن نوريتش سيتي أعلن بأن الإصابة لأحد لاعبي الفريق.
وأجري 1200 فحص على أفراد البريمييرليغ، وبذلك يصبح عدد الحالات الإيجابية بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هو 16 حالة، بعد إجراء 8687 فحصًا.
وسيعود الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بلقاء أول بين مانشستر سيتي وأرسنال في ملعب الاتحاد ولقاء آخر بين أستون فيلا وشيفيلد يوناتد.
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