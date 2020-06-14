نابولي يتعادل مع إنتر ويواجه يوفنتوس في نهائي الكأس

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل نابولي إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بالتعادل 1-1 على أرضه مع إنتر ميلان يوم السبت بينما أصبح المهاجم دريس ميرتنز الهداف التاريخي للنادي الإيطالي.
وتقدم إنتر ميلان بهدف بعد دقيقتين من إياب الدور قبل النهائي حيث سجل كريستيان إريكسن مباشرة من ركلة ركنية أخفق الحارس ديفيد أوسبينا في التعامل معها. لكن ميرتنز أدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول حيث سجل هدفه 122 مع النادي الإيطالي في كل المسابقات.
وتفوق نابولي 2-1 في مجموع المباراتين بفضل التفوق 1-صفر في لقاء الذهاب في سان سيرو قبل أربعة أشهر، وسيواجه يوفنتوس في المباراة النهائية في روما يوم الأربعاء المقبل.
ويظهر الفريقان في أول مباراة لهما منذ استئناف النشاط الكروي المحلي عقب توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، وتراجع الأداء بوضوح في آخر 20 دقيقة رغم أن كل فريق أجرى خمسة تغييرات.
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