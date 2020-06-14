في أول مباراة بعد التوفق.. ميسي معرض للغرامة المالية والإيقاف بسبب كورونا

تألق ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الأسباني مساء أمس السبت أمام مايوركا لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل لاشيء.
من المتوقع تعرض ميسي لعقوبة مالية، والإيقاف مباراتين، بسبب كسره بروتوكول "الليجا" الخاص بالتعامل مع الآخرين في زمن كورونا، بأعطاء قميصه لأحد اللاعبين.
أحرز ليونيل ميسي هدفا، وصنع اثنين، ليحافظ برشلونة على صدارة الدوري ويرفع الانتصار إلى 61 نقطة من 28 مباراة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد أقرب ملاحقيه الذي يستضيف إيبار الأحد، في مباراته الأولى بعد استئناف الموسم.
وأقيمت المباراة من دون جماهير لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن مشجعا يرتدي قميص منتخب الأرجنتين نجح في الوصول لأرض الملعب قبل أن يخرجه المشرفون سريعا.
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