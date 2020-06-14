بعد أزمة الناديين وبلاغات النائب العام.. فيفا يدعو الأهلي والزمالك للمشاركة فى بطولة لجمع تبرعات للمتضررين من كورونا





دعا الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدداً من الأندية الأفريقية، على رأسها الأهلي والزمالك، للمشاركة فى بطولة لجمع التبرعات لمواجهة الأضرار الناتجة عن تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكشفت تقارير صحفية نيجيرية أأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استقر على دعوة 16 من أكثر أندية أفريقيا شعبية للمشاركة فى البطولة الودية التى ستقام عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

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وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم قرر دعوة أندية الأهلي، الزمالك، إنيمبا النيجيري، إينوجو رينجرز النيجيري، الترجى التونسي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، مازيمبى الكونغولي، أكرا هارتس أوف أوك الغاني، أورلاند بايرتس الجنوب إفريقي، كمبالا سيتى الأوغندي، زيسكو يونايتد الزامبي، المريخ السوداني، جورماهيا الكيني، فيتا كلوب الكونغولي، الرجاء والوداد المغربيين.

وتحدثت الصحيفة أن البطولة التى ستقام تحت رعاية "الفيفا" سيتم تقسيم الأندية المشاركة فيها إلى 4 مجموعات بنظام الذهاب والإياب، على أن تستمر منافسات البطولة لمدة شهر.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدينة "زيوريخ" السويسرية تستضيف قرعة البطولة، حيث يعتزم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" تنظيم بطولات مماثلة فى القارات الست.