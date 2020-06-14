شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ حسم صفقات الموسم الجديد بعد التجديد لحازم إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إدارة الكرة بنادى الزمالك، بإشراف أمير مرتضى، التشاور النهائى مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول ملف صفقات الموسم الجديد، بعد الانتهاء من التجديد لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، وذلك خلال الأسبوع الجارى، حيث يأتى مركزى الظهير الأيمن ومركز الوسط على رأس أولويات الزمالك لتدعيمهم خلال المرحلة المقبلة.

ووضعت إدارة الكرة بالزمالك أولويات لكل مرحلة، حيث سيتم التركيز فى ملف التدعيمات وإنهائها بعد الانتهاء من تجديد التعاقد مع حازم إمام الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ويتشاور الفرنسى كارتيرون مع أمير مرتضى حول المرشحين للانضمام إلى الفريق الأبيض، لحسم تلك المسألة ورفع الأمر لمجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لإنهاء ذلك الملف خلال الفترة القادمة.

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وتلقى الزمالك العديد من الترشيحات لعدد كبير من اللاعبين فى مختلف المراكز خلال الفترة الماضية، على أن يحسم كارتيرون بشكل نهائى احتياجات الفريق خاصة بضم لاعب فى مركز الظهير الأيمن لدعم تلك الجبهة مع استمرار حازم إمام والصاعد أحمد عيد حتى يتوفر عدة بدائل فى تلك الجبهة مع ضم لاعب مميز فى خط الوسط لتعزيزه إلى جانب تواجد الثنائى الأساسى طارق حامد وفرجانى ساسى.

كما يحسم الفرنسى باتريس كارتيرون، خلال الفترة الحالية، موقف لاعبى الفريق المعارين إلى الأندية الأخرى، وذلك من خلال تقرير الجهاز المعاون والأرقام الخاصة بهؤلاء اللاعبين من خلال شركة تحليل الأداء المتعاقد معها النادى حيث سيقوم المدرب الفرنسى بمراجعة الأرقام المختلفة الخاصة بإحصائيات المعارين للوقوف على مدى الحاجة إلى جهود بعضهم من عدمه فى الموسم الجديد.

وتلقى الفرنسى باتريس كارتيرون ، الفترة الأخيرة، عدة عروض سواء من الدوريات العربية المختلفة، إلا أن المدرب الفرنسى حسم موقفه بالتجديد لنادى الزمالك، بعد الاتفاق معه من جانب أمير مرتضى ليقوم بالتوقيع على عقود استمراره لمدة موسم إضافى ليتم غلق ذلك الملف فى القلعة البيضاء والتركيز فى المرحلة المقبلة التى ستشهد حسم العديد من الملفات وعلى رأسها ملف الصفقات إلى جانب زيادة حجم الاستعدادات الخاصة بالفريق من أجل التحضير لعودة النشاط الكروى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.