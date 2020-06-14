شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الريشة الطائرة يعود للعمل الأحد بعد غلق المقر للاشتباه فى حالة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن عودة مقر الاتحاد للعمل بدءاً من الأحد المقبل بعد إغلاقه لمدة أسبوع للاشتباه فى إصابة فوزى مصيلحى موظف الاتحاد بفيروس كورونا، موضحاً أنه يعانى من التهاب فى الرئة وتوجه إلى أحد مستشفيات العزل وأثبتت العينة الأولى سلبية كورونا، ولكنه من المحتمل أن يجرى فحوصات أخرى للتأكد .

وأضاف رئيس اتحاد الريشة الطائرة أن قرار غلق الاتحاد يأتى كإجراء احترازى للحفاظ على سلامة باقى الموظفين فى حال ثبوت الإصابة بالفيروس .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

وأكد هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، من قبل، مناقشة وزارة الشباب والرياضة فى كيفية استكمال المسابقات الخاصة بفئات الحافز الرياضى للاعبين، وقال التهامى فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه سيضع خطة عودة التدريبات وعودة المسابقات بناءً على التعليمات التى سيتم إرسالها المرحلة المقبلة من جانب الوزارة، حال قرار الحكومة بذلك مثلما تم الإعلان عنه مسبقا بعودة النشاط تدريجيا من منتصف يونيو.