شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: تجميد الكرة يؤثر على المصنوعين ولا يصيب الموهوبين.. والدليل ميسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تجميد نشاط الكرة فى العالم سوف يؤثر كثيراً على اللاعبين المصنوعين، بينما لن يجد الموهوبون أى معاناة فى استرداد مستواهم، وعلى رأسهم الموهوب ميسى نجم برشلونة الإسبانى. وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت، "إيقاف النشاط يؤثر على اللاعبين المصنوعين يجعلهم فى حاجة لوقت طويل لاستعادة فورمتهم، إنما الموهوبون لا يجدون معاناة أبداً فهى موهبة من ربنا موجودة مهما حصل، وأكبر دليل ما رأيناه من الاسطورة ميسى بعد عودة الدورى الإسبانى".

وعن جائحة كورونا قال أيمن يونس، "تفاءلوا وأبشروا ستزول الغمة قريباً، دول كثيرة اقتربت من التوصل للقاح المنتظر، تفاءلوا وخلوا عندكم أمل بس بلاش استهتار ولا استبياع، قلبى بيقولى لن يمر شهر سبتمبر إلا وقد زال الفيروس وعادت الحياة الطبيعية".

وحقق ليونيل ميسى قائد فريق برشلونة الإسباني رقماً قياسياً بعد الهدف الذى أحرزه فى شباك ريال مايوركا خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الليجا وانتهت بفوز البارسا برباعية نظيفة.

وسجل ليونيل ميسى الهدف الرابع لبرشلونة فى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، خلال الفوز على ريال مايوركا 4-0 على ملعب سون مويكس.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن ليونيل ميسى اللاعب الوحيد الذى سجل 20 هدفاً أو أكثر فى مواسمه 12 الأخيرة بالدورى الإسباني.

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كما ساهم ليونيل ميسى مباشرة فى 14 هدفاً لبرشلونة من آخر 17 هدفاً فى "الليجا"، حيث سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وحقق فريق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه ريال مايوركا بنتيجة 4-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، فى أول ظهور للبلوجرانا بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تفشى فيروس كورونا، حيث يحل ضيفًا على ملعب "إيبيروستار". فى مباراة الجولة 28 من مسابقة الدوى الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، وتجمد مايوركا فى المركز 18 برصيد 25 نقطة.

تقدم برشلونة مبكرًا عن طريق أرتورو فيدال فى الدقيقة 2، وأضاف برايثوايت الثانى فى الدقيقة 37، وأضاف جوردى ألبا الهدف الثالث فى الدقيقة 79، واختتم ميسى الرباعية قبل صافرة نهاية الشوط الثانى بلحظات وبالتحديد فى الدقيقة 93.

وبدأ برشلونة مباراة اليوم بالتشكيل التالى..

تير شتيجن، كيلمونت لينجليت، بيكيه، سيرجى روبرتو، ألبا، دى يونج، فيدال، بوسكيتس، برايثوايت، ميسي، جريزمان.