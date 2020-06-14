شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى توقيعه للأحمر.. إنفوجراف الإنجازات الـ10 لمحمد بركات مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 14 يونيو 2004، نجح مسئولو الأهلى، وبعد عامين من المفاوضات، فى التعاقد مع محمد بركات لاعب العربى القطرى آنذاك خلال الزيارة التى قام بها محمود الخطيب أمين صندوق القلعة الحمراء وقتها لقطر للحصول على موافقة النادى القطرى على ضم الزئبقى.

كانت بداية بركات مع نادى السكة الحديد عام 1996، ثم انتقل إلى الإسماعيلى عام 1998 واستمر معه حتى عام 2002 حيث انضم إلى أهلى جدة السعودى ولعب له موسم 2002-2003، ثم انتقل إلى العربى القطرى موسم 2003-2004، قبل أن يحط الرحال فى الأهلى منذ موسم 2004-2005 حتى أعلن اعتزاله كرة القدم فى 12 يونيو عام 2013، بعد مشوار حافل استمر أكثر من 20 عامًا. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..اعتزل محمد بركات اللعب دوليًا عقب فشل منتخب مصر فى التأهل لنهائيات كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010، رغم محاولات المدرب الأسبق حسن شحاتة والمدرب الأمريكى السابق بوب برادلى إقناعه بالعودة للمنتخب، إلا أن اللاعب صاحب القميص رقم "8" مع ناديه و"12" مع المنتخب أصر على موقفه.

ويعتبر بركات أول لاعب مصرى يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" فى عام 2005، وأفضل لاعب محلى داخل القارة السمراء فى العام ذاته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى المصرى عدة مرات، وأفضل لاعب أفريقى فى استفتاء مجلة سوبر الإماراتية.