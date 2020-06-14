فى ذكرى توقيعه للأحمر.. إنفوجراف الإنجازات الـ10 لمحمد بركات مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 14 يونيو 2004، نجح مسئولو الأهلى، وبعد عامين من المفاوضات، فى التعاقد مع محمد بركات لاعب العربى القطرى آنذاك خلال الزيارة التى قام بها محمود الخطيب أمين صندوق القلعة الحمراء وقتها لقطر للحصول على موافقة النادى القطرى على ضم الزئبقى.
ويعتبر بركات أول لاعب مصرى يحصل على جائزة أفضل لاعب أفريقى من هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" فى عام 2005، وأفضل لاعب محلى داخل القارة السمراء فى العام ذاته، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى الدورى المصرى عدة مرات، وأفضل لاعب أفريقى فى استفتاء مجلة سوبر الإماراتية.
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