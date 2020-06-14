شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو مصر للمشاركة بالدورة التدريبية للألعاب والمسابقات (GMS) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الأولمبياد الخاص الإماراتى أمس دعوة لنظيره المصرى للمشاركة فى الدورة التدريبية على نظام إدارة الألعاب والمسابقات (GMS )والتى تعقد الأربعاء 17 يونيو فى السابعة مساء بتوقيت الإمارات من خلال المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom، وتأتى هذه الدورة استكمالا لمجموعة الدورات التى أقرها واعتمدها مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتى برئاسة شما الوزيرة وزيرة الدولة للشباب بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة الإقليمية للاولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب والتى تأتى ضمن خطة المنطقة الاستراتيجية فى دعم مختلف برامج المنطقة لعبور جائحة كورونا ودعم خطط تدريبهم، وكذلك الإعداد للخطة الخاصة بالمنطقة والتى جارى الإعداد لها تتناول الشهور المتبقية من 2020 لاستكمال ما قامت به الرئاسة الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية من عقد دورات تدريبية فى مختلف الرياضات .

وكان طلال الهاشمى، المدير الوطنى للبرنامج الإماراتى، قد أشاد بالنجاح الكبير الذى شهدته الدورة التدريبية التى عقدت مؤخرا للرياضات الموحدة وشهدت مشاركة 200 مدرب من 8 دول وقام بإلقائها د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية، وتلقى البرنامج الاماراتى طلبات من مختلف برامج المنطقة بضرورة دعوتهم للاشتراك فى الدورات القادمة، حيث قام عمرو بدوى رئيس وحدة الرياضة والتدريب الأولمبياد الخاص الإماراتى بإرسال الدعوات، وسيقوم قبل يوم الدورة بالكشف عن الأعداد المشاركة وكذلك البرنامج التفصيلى الخاص بالدورة وأخطار المشاركين، و ادارتها مثلما حدث فى الدورة التدريبية للرياضات الموحدة والتى حققت نجاحا كبيرا .

من جهته قال شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية إن إدارة الألعاب والمسابقات من خلال نظام GMS يعد من الأهمية بمكان ضرورة تدريب جميع برامج المنطقة على استخدامه وتطبيقه فى إدارة الألعاب والمسابقات التى يقيمها البرنامج، وهو شرط يشترطه الأولمبياد الخاص الدولى من ضرورة إدارة اى العاب ومسابقات بهذا البرنامج سواء كانت محلية او وطنية او إقليمية أو عالمية، لانه من الاهمية بمكان أنه يضمن حصول أى لاعب يشارك فى أى العاب ومسابقات على حقوقه كاملة ومن خلال بيانات واضحة ودقيقة وتسجيل الأرقام التى يحققها اللاعب خلال اشتراكه فى المسابقات المختلفة وعملية اعلان النتائج وكلها عملية تتم بواسطة الكمبيوتر يقوم بإلقاء محاضرات الدورة التدريبية لنظام إدارة الالعاب والمسابقات د. مصطفى شوقى مدير تكنولوجيا الرياضة بالأولمبياد الخاص المصرى والذى يقول عن ( Games Management System (GMS بأنه مصطلح يشير الى (نظام إدارة الألعاب) هو برنامج قاعدة بيانات لإدارة وتسجيل بيانات الألعاب والأحداث والتقسيم والنتائج والتقارير الخاصة بكل الاحداث الرياضية بالاولمبياد الخاص حيث يقوم البرنامج بعملية التقسيم والنهائى بناءا على المرحلة السنية وجنس والقدرة الرياضية لجميع اللاعبين المشاركين فى كافة الألعاب بناءا على قوانين الرياضات المختلفة بالأولمبياد الخاص ويضمن هذا النظام العدالة والحيادية لجميع اللاعبين المشاركين حيث يقوم بحساب النتائج وترتيب اللاعبين تلقائيا دون تدخل أحد.