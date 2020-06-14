شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم لليد مع اللجنة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 ، كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة فى يناير المقبل بمشاركة 32 منتخباً.

حضر الاجتماع الدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة، ومسئولى شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للبطولة فى الأوقات المحددة، وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، وكذا مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها بشأن تفاصيل تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات للمنتخبات المشاركة والوفود الرسمية، وكافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالبطولة.

وبحث الاجتماع مع مسئولى شركة برزنتيشن التصورات الخاصة بحفل قرعة مونديال اليد المزمع إقامته بمتحف الحضارات المصرية، وكذا حفلتى الافتتاح والختام للبطولة، كما تم التطرق للحديث حول ما تم التوصل إليه من إجراءات تنسيقية مع شركة "تذكرتي" فيما يخص أعداد تذاكر المباريات ودرجاتها، وتقوم اللجنة المنظمة بتزويد شركة "تذكرتي" بجدول جميع المباريات حتى تقوم الشركة من جانبها بتقديم تصور كامل مرفق به الأسعار المقترحة للتذاكر.

من جهته، أكد الدكتور أشرف صبحى على المتابعة الأسبوعية مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد - مصر 2021 للاطمئنان على كافة الإجراءات والاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى التنسيق مع السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والجهات المعنية؛ لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة.

وأكد وزير الشباب والرياضة الحرص على تحقيق النجاح للبطولة، وتنظيمها بشكل مميز يُبهر العالم؛ استكمالاً لسلسلة النجاحات التى تحققها مصر فى استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى، وبفضل ما تتميز به الدولة المصرية من مقومات، وإمكانيات تؤهلها لتحقيق ذلك.

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وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً حول نتائج الاجتماعات التى عقدتها اللجنة المنظمة مع اللجان الفرعية الفترة الماضية منها اللجنة المالية، ولجنة المتطوعين، ولجنة ال IT، ولجنة الصالات، والاتفاق على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واجبة لضمان تنظيم البطولة على أعلى مستوى.



اجتماع الوزير مع لجنة اليد



أشرف صبحي مع اللجنة المنظمة لليد