"مفتوحة على نايل سات".. تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وإيبار

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستأنف ريال مدريد مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إيبار في تمام الساعة السابعة والنصف مساء في المباراة التي تقام ضمن مباريات الأسبوع الـ 28 من الليجا.

واستأنف الدوري الإسباني نشاطه أمس السبت بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ويخوض الريال مباراته على استاد "ألفريدو دي ستيفانو" وهو الملعب الخاص بالفريق الثاني للنادي وذلك في ظل استمرار أعمال التجديد في استاد "سانتياجو برنابيو".

وتقام مباريات البطولة بقواعد مختلفة منها زيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة بدلا من ثلاثة تبديلات.

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وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 3 الناقل الحصري للبطولة بتعليق حفيظ دراجي ولكن قناة أخرى أعلنت نقل المباراة، وهي قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي (نايل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

القمر : نايل سات

تردد: 11766 أفقي .

معدل الترميز: 27500