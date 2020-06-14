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كيف اقتحم مشجع مباراة برشلونة ومايوركا في الدوري الإسباني؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

رغم إقامة المواجهة في غياب الجماهير، لأسباب العزل الصحي في ظل انتشار المستجد، فوجىء متابعو مواجهة ريال مايوركا وبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني باقتحام مشجع أرض الملعب، واقترابه من خوردي ألبا وليونيل نجمي .

واكتسح برشلونة مضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة، ليضمن الحفاظ على صدارة جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعدما رفع رصيده إلى 61 نقطة، قبل استضافة صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة نظيره إيبار.

وركض مشجع يرتدي قميص المنتخب الأرجنتيني يحمل اسم ميسي ورقم 10 بشكل مفاجىء داخل أرض الملعب، في الدقيقة الثالثة والخمسين من عمر المباراة، وحاول التقاط صورة مع ميسي بهاتفه، قبل أن تسيطر عليه قوات الأمن، وتصطحبه إلى خارج الملعب.

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وكشف المشجع تفاصيل ما حدث في حوار مع إذاعة كادينا كوبي الإسبانية قائلًا: "خططت لذلك الأمر قبل جائحة كورونا، منذ تحديد موعد المباراة، أردت أن ألتقي مع ميسي وألتقط صورة معه، إنه نجمي المفضل."

وأضاف المشجع الذي رفض الكشف عن اسمه: "كانت أمنيتي هي مقابلة ميسي والتقاط صورة معه، لكنني في البداية مررت بجوار ألبا، والتقطت صورة معه، ثم توجهت إلى ميسي، لكن بسبب انتشار الفيروس، رفض التقاط صورة معي، التقطت صورة لم تكن جيدة بسبب الوضع، لكن قوات الشرطة أجبرتني على حذف كل شىء."

وحول تفاصيل دخوله الملعب قال: "كنت بصحبة أصدقائي، ووصلت إلى الملعب في الدقيقة 40، تسلقت السياج الذي بلغ ارتفاعه ما يقرب من مترين، ثم وصلت إلى المدرجات واختبأت بين المقاعد قبل اقتحام الملعب."

واختتم المشجع حديثه بأنه لا يعلم حجم العقوبة التي تنتظره، وأضافه أنه ينتظر اتصال الشرطة في الساعات المقبلة، لإجراء تحقيق حول الواقعة.

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