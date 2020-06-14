57% من قوة ليفربول.. شاهد أهداف صلاح وماني وفيرمينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح ليفربول قريبا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بعد غياب 30 عاما بعد الإعلان عن استئناف المسابقة يوم الأربعاء المقبل، وبالتأكيد سيعود الفضل في ذلك إلى الثلاثي الهجومي المرعب للريدز، والمكون من الدولي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وسجل الثلاثي ما مجموعه 38 هدفا مع ليفربول في بريميرليج خلال الموسم الجاري (2019-2020)، وهو ما يزيد عن نصف عدد أهداف الريدز حيث سجل جميع لاعبي الفريق 66 هدفا خلال 29 مباراة، ليملك صلاح وماني وفيرمينو نسبة 57% من إجمالي عدد الأهداف حتى الآن قبل تسع جولات من النهاية.

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ويعتبر صلاح هدّاف ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، ويجتل في المرتبة الثالثة بلائحة هدافي بريميرليج خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بفارق ثلاثة أهداف، وبيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال بفارق هدف، فيما سجل ماني 14 هدفا وفيرمينو ثمانية أهداف، وهما الأكثر صناعة في الهجوم بسبعة أهداف.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، مانشستر سيتي حامل لقب المسابقة، وبات قريبا للغاية من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990، ومن المقرر استئناف منافسات الموسم الأربعاء 17 يونيو، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستعد ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب لمواجهة مضيفه وجاره اللدود إيفرتون يوم الأحد 21 يونيو الحالي في أولى مبارياته بعد استئناف الدوري الإنجليزي، ويحتاج رفاق صلاح إلى اقتناص ست نقاط فقط من أجل حسم لقب بريميرليج رسميا، ولكن خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال قد تعجل من ذلك في مواجهة التوفيز.