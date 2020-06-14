"هدفنا إبهار العالم".. كواليس اجتماع وزير الرياضة مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أنه حريصً علي المتابعة الدورية والمستمرة للاطمئنان على كافة الإجراءات والاستعدادات لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

وقال أشرف صبحي خلال اجتماعه مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 اليوم الأحد ان كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا تسير علي أفضل ما يكون.

وأضاف أشرف صبحي "نحرص بشدة على إنجاح البطولة، وتنظيمها بشكل مميز يُبهر العالم؛ استكمالاً لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى، وبفضل ما تتميز به الدولة المصرية من مقومات، وإمكانيات تؤهلها لتحقيق ذلك".

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حضر الاجتماع الدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة.

واستعرض الاجتماع الإجراءات المتعلقة بالانتهاء من الأعمال الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للبطولة في الأوقات المحددة، وتسليمها خلال شهر أكتوبر المقبل، وكذلك مناقشة الخطوات المقرر اتخاذها بشأن تفاصيل تذاكر الطيران والإقامة والإعاشة، والانتقالات للمنتخبات المشاركة والوفود الرسمية، وكافة الاجراءات اللوجستية الخاصة بالبطولة.

وبحث الاجتماع التصورات الخاصة بحفل قرعة مونديال اليد المزمع إقامته بمتحف الحضارات المصرية، وكذلك حفل الافتتاح والختام للبطولة، كما تم التطرق للحديث حول ما تم التوصل إليه من إجراءات تنسيقية مع شركة "تذكرتي" فيما يخص أعداد تذاكر المباريات ودرجاتها، وتقوم اللجنة المنظمة بتزويد شركة "تذكرتي" بجدول جميع المباريات حتى تقوم الشركة من جانبها بتقديم تصور كامل مرفق به الأسعار المقترحة للتذاكر.

وتضمن الاجتماع عرضاً تقديمياً حول نتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المنظمة مع اللجان الفرعية الفترة الماضية منها اللجنة المالية، ولجنة المتطوعين، ولجنة الصالات، والاتفاق على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واجبة لضمان تنظيم البطولة على أعلى مستوى.