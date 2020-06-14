تقارير: الأهلي والزمالك يشاركان في بطولة من تنظيم فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية نيجيرية أن الأهلي والزمالك سيشاركان في بطولة من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمشاركة أفضل الأندية الإفريقية، من أجل جمع التبرعات لمواجهة الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال موقع "Completesports" النيجيري، إنه سيشارك في البطولة 16 فريقا من الأندية الأكثر شعبية في القارة الإفريقية، وأكد الفيفا أن البطولة ستقام بعد الانتهاء من أزمة كورونا عندما يتم السماح بعودة الجماهير مجددا إلى الملاعب.

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وتأتي أسماء الأندية المشاركة كالتالي: الأهلي، الزمالك، إنيمبا النيجيري، إينوجو رينجرز النيجيري، الترجي التونسي، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، أكرا هارتس أوف أوك الغاني، أورلاند بايرتس الجنوب إفريقي، كمبالا سيتي الأوغندي، زيسكو يونايتد الزامبي، المريخ السوداني، جورماهيا الكيني، فيتا كلوب الكونغولي، الرجاء والوداد المغربيين.

ووفقا للتقارير، أكد الفيفا أن مثل هذه البطولة سيتم تنظيمها في قارات أخرى في نفس التوقيت وستسمر لمدة شهر كامل، وتبدأ المسابقة بإقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب في دور المجموعات مثل بطولتين دوري الأبطال والكونفدرالية.

وأوضح الموقع النيجيري أن الفيفا هو من سيدير الأموال المحققة من هذه البطولة، وسيكون الجهة المسئولة عن توزيع الجوائز والمكافآت المالية على الأندية، مع إقامة قرعة المسابقة في زيوريخ بسويسرا.