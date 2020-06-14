تقارير: كينو قد يعود إلى الدوري البرازيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن ماركوس كينو، لاعب بيراميدز المعار إلى الجزيرة الإماراتي، قد يعود إلى الدوري البرازيلي بعدما دخل نادي أتلتيكو مينيرو في مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "Uol" البرازيلية، فإن نادي مينيرو أتلتيكو البرازيلي متقدم في المفاوضات مع بيراميدز للتعاقد مع كينو في الموسم المقبل، وقدم عرضًا بقيمة ثلاثة ملايين يورو من أجل الاستفادة من خدماته.

وأضافت الصحيفة أن بيراميدز طلب في البداية 10 ملايين يورو للتفريط في خدمات كينو، لكن الأزمة الحالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأندية بسبب وباء كورونا قد تخفض قيمة اللاعب.

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وأشارت إلى أن أتلتيكو يثق في ضم كينو، حيث تربط اللاعب علاقة جيدة مع مدير الكرة ألكسندر ماتوس، ويمكن أن تساعد في حسم الصفقة بعدما لعب ماتوس نفس الدور عندما لعب كينو لبالميراس.

ويتولى الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين، تدريب أتلتيكو مينيرو منذ شهر مارس الماضي، ويسعى المدير الفني لتعزيز خط الهجوم بجناح سريع مثل النجم البرازيلي كينو.

يُذكر أن كينو انضم لبيراميدز عام 2018، ويرتبط بعقد مع النادي حتى 2021، وخاض صاحب الـ30 عاما 12 مباراة مع الجزيرة في الدوري الإماراتي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة خمسة آخرين.