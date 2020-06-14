محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
تحدثت صحيفة "سبورت" السعودية عن كيفية الاستفادة من خبرات عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، كما طرحت تساؤلًا أمام الأندية العربية بشأن التعاقد مع وحش أفريقيا لتدريب حراس مرماها.
وقالت "سبورت": "عصام الحضري هو الأفضل فى التاريخ العربي، انضباط في المرمى، جدية في الملعب، لاعب لا يقبل الهزيمه أبدا".
وأضافت: "أين حراس هذه الأيام؟ لماذا لا تحاول الأندية استنساخ حضري ثاني؟ لماذا لا تتعاقد الأندية العربية وخصوصا السعودية والإمارات مع وحش أفريقيا لتدريب حراسها وبالتالي نصنع حضري ثاني وثالث".
وأتمت: "لقب الأفضل فى التاريخ هو لقب كبير وعظيم يستحقه الحضري وحده".
وسبق وخاض الحضري تجربة احترافية في الدوري السعودي في صفوف التعاون لمدة موسم (2017/2018)، خاض معه 27 مباراة في مختلف البطولات شهدت تسجيله هدفًا.
جدير بالذكر أن الحضري تُو مع منتخب مصر بأربع بطولات كأس أمم أفريقيا أعوام 1998، 2006، 2008 و2010.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة سعودية تتساءل.. لماذا لا تتعاقد الأندية العربية مع الحضري لتدريب حراسها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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