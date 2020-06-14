خالد مهدي يمثل الإنتاج الحربي في اجتماع حسم مصير الدوري

حرص اللواء أشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، على تكليف خالد مهدي مدير الكرة بالنادي، لحضور اجتماع اتحاد الكرة، لحسم مصير بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد التوقف الطويل منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ويذكر أن اتحاد الكرة، قرر تقسيم الاجتماع بالأندية، على 3 أيام، للحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقام الاجتماعات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين.
ويحضر مهدي الاجتماع الثاني للجبلاية، ظهر الأربعاء المقبل، مع أندية الزمالك، طنطا، المقاولون العرب، إفسي مصر، وأسوان، ويهدف الاجتماع بالأندية لحسم مصير بطولة الدوري الممتاز، سواء بالإلغاء أو الاستكمال.
ومن المقرر أن تبدأ الجتماعات يوم الثلاثاء المقبل بحضور، الأهلي، الاتحاد السكندري، إنبي، طلائع الجيش، مصر للمقاصة، ووادي دجلة.
وتختتم اللجنة الخماسية، الاجتماعات، يوم الخميس المقبل، مع أندية بيراميدز، المصري، سموحة، الجونة، الإسماعيلي، وحرس الحدود.
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