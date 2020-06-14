صراع مرتقب بين تشيلسي وأرسنال لضم حارس مرمى

يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ستشهد صراعًا ثنائيًا بين ناديا تشيلسي وأرسنال من أجل الحصول على خدمات حارس مرمى ساوثهامبتون فريزر فورستر، البالغ من العمر 32 عامًا، والمعار إلى سيلتك الاسكتلندي.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن الحارس فريزر فورستر نال اهتمام تشيلسي في الفترة الأخيرة، ليكون حارس مرمى كرقم اثنين محتمل في ستامفورد بريدج هذا الصيف،بعد الحارس الأساسي كيبا أريزابالاجا.
ووقع الأرجنتيني ويلي كاباييرو، الحارس الاحتياطي الحالي، عقدًا لمدة عام واحد مع فريق فرانك لامبارد ليأخذه حتى نهاية الموسم المقبل، مما دفع إدارة الفريق اللندني إلى التفكير في بديل.
يتواجد تشيلسي في السوق مع حارس جديد واحد على الأقل هذا الصيف وقد أظهربالفعل طموحه من خلال الموافقة على توقيع تيمو فيرنر في صفقة بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني ليتم الانتهاء منها في وقت لاحق من هذا الشهر.
لدى فورستر عقد مع ساوثهامبتون حتى صيف عام 2022، ولكن يقال أن القديسين سينظرون في العروض التي تبلغ قيمتها 10 مليون جنيه إسترليني للاعب الذي شارك مع منتخب بإنجلترا في ست مناسبات.
من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية، رغبة نادي أرسنال في التعاقد مع الحارس فريزر فروستر، ليكون الحارس الاحتياطي للجانرز.
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