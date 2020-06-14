ليفربول يحدد بديل كلوب

وضع نادي ليفربول الإنجليزي، خطة بديلة حال رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، خلال السنوات المقبلة، حيث تريد إدارة الريدز مواصلة النجاحات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة بوضع بدائل مناسبة ومناقشة كل الاحتمالات.

وذكرت شبكة "ليفربول إيكو" أن إدارة الريدز

ترى أن جوليان ناجلسمان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني، هو الأقرب للتواجد على مقعد المدير الفني في الريدز بعد نهاية حقبة كلوب مع النادي الإنجليزي.

يذكر أن عقد يورجن كلوب الحالي ينتهي