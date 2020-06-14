ليفربول يحدد بديل كلوب

وضع نادي ليفربول الإنجليزي، خطة بديلة حال رحيل مدربه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي، خلال السنوات المقبلة، حيث تريد إدارة الريدز مواصلة النجاحات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة بوضع بدائل مناسبة ومناقشة كل الاحتمالات.
وذكرت شبكة "ليفربول إيكو" أن إدارة الريدزترى أن جوليان ناجلسمان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني، هو الأقرب للتواجد على مقعد المدير الفني في الريدز بعد نهاية حقبة كلوب مع النادي الإنجليزي.
يذكر أن عقد يورجن كلوب الحالي ينتهيمع ليفربول في عام 2024، بعدما قام بتجديده قبل أشهر، ولكن تخطط إدارة الريدز في الوقت الحالي لتجهيز البديل المناسب، وعدم ترك شيء للصدفة حتى لا يتأثر الفريق مرة أخرى بعد الاستفاقة الملحوظة في الفترة الأخيرة والتي مكنته من التتويج بدوري أبطال أوروبا، وبات على بعد خطوة واحدة من حسم لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 30 عاما.
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