نابولي يتلقى ضربة موجعة في نهائي كأس إيطاليا أمام يوفنتوس

تأكد بشكل رسمي غياب الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا، حارس مرمى فريق نابولي، عن المباراة المقبلة أمام يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الأحد، أن أوسبينا حارس نابولي سيغيب

عن نهائي كأس إيطاليا بعد حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الأمس أمام إنتر ميلان في الدقيقة 77، وهي البطاقة الثانية له بعد أن نال الأولى في مباراة الذهاب قبل توقف النشاط.

وتأهل نابولي بقيادة جينارو جاتوزو المدير الفني، إلى نهائي كأس إيطاليا، على حساب إنتر ميلان بعد التعادل بالأمس، السبت، بهدف لكل فريق في مباراة العودة في دور نصف النهائي على ملعب سان باولو، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأول على ملعب جوسيبي مياتزا بهدف دون رد.

بينما تأهل يوفنتوس إلى المباراة النهائية بعد إقصاء ميلان من نصف النهائي.