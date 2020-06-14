سواريز يعلق على مشاركته مع برشلونة أمام مايوركا

أعرب الدولي الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة عن سعادته بالعودة إلى الملاعب بعد أن شارك مع فريقه أمام ريال مايوركا مساء أمس السبت، بالدوري الإسباني.

ودخل سواريز كبديل في الدقيقة 57 من الشوط الثاني على حساب أنطوان جريزمان، لينعش الخط الهجومي للبلوجرانا ويعيد ثنائيته مع ليونيل ميسي.

وكتب سواريز تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر احتفالًا بالعودة والفوز على مايوركا قائلًا: "كم هو جميل العودة والفوز، شكرًا لجميع الذين دعموني

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في لحظات التعافي، وخاصة إلى 4 من الجميلات الذين يعطونني دائمًا القوة التي أحتاجها".

حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل هدف برشلونة الأول ارتورو فيدال، بعد 64 ثانية فقط

من بداية المباراة، قبل أن يسجل الوافد الجديد، برايثوايت الهدف الثاني من صناعة ليونيل ميسي في الدقيقة 37، قبل أن يسجل خوردي ألبا الهدف الثالث من صناعة رائعة من ميسي، في الدقيقة 79، ثم يختتمها قائد البرسا ميسي، ويسجل الهدف الرابع بصناعة لويس سواريز.

وبهذا الفوز عزز برشلونة، بقيادة ليونيل ميسي، تصدره للدوري الاسباني برصيد 61 نقطة من 28 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض 27 مباراة ويواجه إيبار اليوم الأحد، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 25 فى المركز الثامن عشر.