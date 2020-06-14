وزير الرياضة : نتابع إستعدادات استضافة مونديال اليد بصفة دورية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعته الأسبوعية مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد - مصر 2021، للاطمئنان على كافة الإجراءات والاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى التنسيق مع السادة الوزراء أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والجهات المعنية؛ لمناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد 2021 لمناقشة كافة الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة في يناير المقبل بمشاركة 32 منتخباً.
واكد وزير الشباب والرياضة الحرص على تحقيق النجاح للبطولة، وتنظيمها بشكل مميز
حضر الاجتماع الدكتور حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، ومجموعة من قيادات الوزارة رؤساء وأعضاء اللجنة المنظمة، ومسئولي شركة برزنتيشن وشركة تذكرتي.
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