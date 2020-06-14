إبراهيموفيتش يقترب من الرحيل عن ميلان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن اقتراب الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي، من الرحيل عن قلعة الروسونيري بنهاية الموسم الجاري، وأرجعت ذلك بسبب وجود خلافات بين اللاعب وإدارة النادي.

وأفادت التقارير أن إبراهيموفيتش يميل إلى الرحيل عن صفوف ميلان بنهاية الموسم ويرغب في

العودة إلى موطنه السويد والانضمام لنادي هاماربي الذي يملك نسبة من حصصه، وذلك بعد أن فتح النار على إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان حيث انتقد طريقة إدارته للنادي.

وساءت العلاقة كثيرًا بين زلاتان ومسؤولي ميلان منذ

عودته للفريق قادمًا من الدوري الأمريكي في الشتاء الماضي، حيث ستكون السويد وجهة اللاعب المقبلة بنسبة كبيرة حيث يرغب في الالتحاق بنادي هاماربي الذي تدرب معه أثناء فترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

وتعرض زلاتان لإصابة في الساق أبعدته عن مباراة الفريق أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا حيث يأمل في العودة لقيادة هجوم فريقه أمام ليتشي بالكالتشيو.