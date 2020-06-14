جاتوزو عن نهائي يوفنتوس: سنواجه فريق معتاد على الفوز بعقلية الأبطال

أعرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي، عن سعادته بتأهله إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد التعادل الذي حققه فريقه أمام إنتر ميلان، بهدف لكل منهما، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات نصف نهائي البطولة.

وتأهل نابولي بقيادة جينارو جاتوزو المدير الفني، بعد التعادل أمام إنتر ميلان بهدف لكل منهما، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواجه يوفنتوس في

النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وقال جاتوزو لـ"راي سبورت": "سنواجه فريق يوفنتوس المعتاد على الفوز، ولديه عقلية الأبطال العظماء، حتى نتمكن من محاربته، نعلم أن الأمر سيستلزم أداءً رائعًا لنعود بالكأس".

وعلق جاتوزو: "أود أن أشكر عالم كرة القدم بأكمله، حيث كان الجميع قريبين مني وعائلتي، لقد

كانت لحظات صعبة، أهدي هذا لعائلتي ووالدي وأختي، لقد أحببناها جميعًا جدًا، لقد كانت خسارة كبيرة".

وأضاف مدرب نابولي: "أحب أن أحظى بعلاقة جيدة وصادقة مع جميع اللاعبين، يجب أن أقوم بالاختيارات في نهاية اليوم، لكن امتلاك خيار إجراء خمسة بدائل مفيد بالتأكيد، نحن فريق ذو جودة عالية، حاولنا أن نكون أكثر عدوانية ومهاجمة في ضغوطنا، لكننا ما زلنا نعمل على ذلك بمجرد أن نتعرض للضغوط، نعرف كيف نتأقلم ونتعامل معها".