جوارديولا لا يمانع في تقديم ممر شرفي لليفربول

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، “بيب جوارديولا“، مستعد لتقديم مظاهر الاحترام البالغ لليفربول ومدربه الألماني “يورجن كلوب“، عندما يلتقي الفريقان مطلع يوليو المقبل.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار الإنجليزية، قال جوارديولا أنه سيكون سعيدا ومستعدا لتقديم ممرا شرفيا لليفربول، عندما يلتقي الفريقان، في حال كان الريدز قد حسم لقب البريميرليج.

ومن المفترض أن يستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول في الثاني من يوليو المُقبل، في الجولة 32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ويحتاج ليفربول للانتصار في مباراتيه القادمتين فقط، لضمان لقب البريميرليج، قبل مواجهة مانشستر سيتي.

وهناك تساؤلات عن ما إذا كان لاعبو السيتيزينز سينظمون ممرا شرفيا للاعبي ليفربول، قبل انطلاق المباراة، لتهنئتهم على تحقيق لقب الدوري، وهي عادة متداولة في كرة القدم الأوروبية، لكنها ليست إجبارية.

وحصل كتيبة مانشستر سيتي على ممر شرفي في 2018، قبل انطلاق مبارياتهم أمام عدد من فرق الدوري، وذلك بعد ضمان اللقب.

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