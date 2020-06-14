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تبرئة لاعب تشيلسي من تهمة الاغتصاب

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أعلن جناح الإنجليزي، “كالوم هودسون أودوي” أمس السبت، تبرئته من قبل الشرطة من تهمة الاغتصاب.

وقال اللاعب البالغ من العُمر 19 عاما، الذي تم اعتقاله في 17 مايو الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة، على حسابه على تويتر إنه “تعاون كليا مع الشرطة” وانتظر بهدوء “تبرئته”.

وكتب اللاعب الدولي الإنجليزي لمتابعيه في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي، تويتر: “في هذه الفترة التي تحدث فيها أشياء أكثر أهمية في العالم، أريدكم أن تعرفوا أين هي الاتهامات الخطيرة التي جعلتني موضع شك”.

وأضاف “بعد تحقيق جاد وعميق، أكدت لي الشرطة أن الملف أغلق دون متابعة”، شاكرا جميع الأشخاص الذين “دعموني خلال هذه الفترة الصعبة”.

يُذكر أن هودسون أودوي، شُفيَ تماما بعد أن كان أول لاعب في الممتاز يصاب بفيروس المستجد مطلع مارس الماضي.

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