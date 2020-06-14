جمهور الأهلي يشعل “تويتر” بـ3 هاشتاجات

أشعلت جماهير النادي الاهلي موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” عن طريق 3 هاشتاجات اقتحموا “التريند” في وقت قصير.

وأراد جمهور الأهلي التعبير عن رأيه في 3 ملفات عن طريق هاشتاجات أشعلوا تويتر.

الهاشتاج الأول:

الهاشتاج الأهم كان بخصوص بطولة الدوري، “الدوري او الغاء الموسم”، حيث غرد جمهور الاهلي مطالبا بضرورة استكمال بطولة الدوري.

ويشعر جمهور الاهلي أن الاتجاه العام يوحي بأن بطولة الدوري سيتم الغائها، في ظل التصريحات التي خرجت من أروقة اتحاد الكرة، حيث يرى أعضاء اللجنة الخماسية أن استئناف البطولة بات صعبًا.

وطالب 14 ناديا بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، مع استكمال بطولة كأس مصر فقط، وهو يريده عمرو الجنايني وزملائه باللجنة الخماسية المعينة لإدارة اتحاد الكرة أيضا.

ويحاول جمهور الاهلي الضغط على اللجنة الخماسية من أجل استئناف بطولة الدوري التي يتصدر ترتيبها فريقهم برصيد 49 نقطة وبات الأقرب لحصد اللقب، وفي حالة عدم تحقيق ذلك يتم الغاء الموسم بالكامل.

Advertisements

الهاشتاج الثاني:

أطلق جمهور الأهلي هاشتاج “الاهلاوية سند بعض”، على خلفية الحملة التي يتعرض لها بعض مشاهير السوشيال ميديا وبعض الصفحات الجماهيرية المنتمية للنادي.

وهاجم رئيس الزمالك مرتضى منصور وبعض العاملين بقناة الزمالك بعض المغردين الأهلاوية وعدد من الصفحات، متوعدا إياهم بـ”الحبس”، وهو ما دعا جمهور الأهلي لمساندتهم ودعمهم عن طريق الهاشتاج.

الهاشتاج الثالث

لم ينس جمهور الأهلي “مرتضى منصور” حيث طالب بمعاقبته عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وأطلق هاشتاج “FIFA punish Mortada Mansour”.

ويرى جمهور الاهلي أن السبيل الوحيد لإيقاف تجاوزاالات مرتضى منصور هو اللجوء إلى الفيفا، في ظل عدم قدرة اتحاد الكرة على معاقبته بسبب الحصانة البرلمانية التي تمنع ذلك.

ولجأت إدارة الأهلي إلى اتحاد الكرة، ووزارة الرياضة، والبرلمان، واللجنة الأولمبية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من بسبب تجاوزات مرتضى منصور لكن دون جدوى.

..