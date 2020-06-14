رياضة | المقاولون يكشف سبب عدم التعاقد مع عاشور

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاولون يكشف سبب عدم التعاقد مع عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت عدة تقارير صحفية إلى وجود نية لدى مسئولو المقاولون العرب للتعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما انتهت علاقته بالقلعة الحمراء.

وكان الأهلي قد أعلن نهاية علاقته بقائد فريقه حسام عاشور، بعد أن انتهى عقده مع نهاية الموسم الحالي، ليصبح اللاعب حر.

وأكد مسؤولو المقاولون العرب، أن ماتردد مؤخرا بشأن طلبهم لخدمات حسام عاشور، عار تماما من الصحة.

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ونفوا رغبة عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، في الموسم المقبل.

وقال محمد عادل فتحي، المشرف على الكرة بالمقاولون، في تصريحات صحفية، "اسم عاشور لم يتم طرحه من الأساس، ورغم قيمة اللاعب الفنية الكبيرة ولكن الفريق يبحث دعم مراكز أخرى، حيث لا توجد لدينا أي مشاكل بخصوص وسط الملعب".

وتابع، "نمتلك أكثر من لاعب مميز، وإدارة النادي ستتحرك على ضوء المراكز التي يحتاجها الجهاز الفني".