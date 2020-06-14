رياضة | الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض التصويت حول عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يحسم أمر عودة النشاط الرياضي في مصر من عدمه، بعدما كان توقف في شهر مارس الماضي، وحسب التقارير الصحفية، سيتم اتخاذ القرار بنظام التصويت برأي الأغلبية من أندية الدوري المصري.

وأبدى مسئولو الأهلي رفضهم لفكرة اللجوء للتصويت لحسم مصير عودة مسابقة الدوري خلال اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري.

وطالب الأحمر بضرورة حسم الموقف من خلال المعطيات الحقيقية والأسباب سواء بإستكمال المسابقة أو إلغائها.

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الأهلي يبحث عن مصلحة الكرة المصرية باستكمال المسابقة، حسب ما أوضح مصدر داخل القلعة الحمراء،والذي أكد أن الأهلي يرى أن الإلغاء سيكلف الأندية خسائر مادية كبيرة.

كما أكد أن الأهلي يرفض ايضا إقامة مباريات كأس مصر والاعتذار عن استكمال الدوري.

جدير بالذكر أن الأهلي يأتي على رأس الأندية التي ترغب فى عودة الدوري مع المقاولون العرب والإنتاج الحربي وبيراميدز، بينما ترفض باقي أندية الدوري استكمال البطولة.