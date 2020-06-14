رياضة | قرار جديد.. فحوصات كل يومين قبل استئناف دوري السلة الامريكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار جديد.. فحوصات كل يومين قبل استئناف دوري السلة الامريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبغلت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، جميع الفرق بأن اللاعبين والأجهزة الفنية الذين سيشاركون في استئناف الدوري، سيخضعون لاختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل يومين.

وستبدأ الاختبارات اعتبارا من 23 يونيو الجاري حتى يتم التمكن من استئناف البطولة قي 30 يوليو المقبل.

وجاء في البيان الذي أرسلته الرابطة، أمس السبت أن اللاعبين والعاملين في الفريق سواء المدرب أو جهاز طبي أو أي فرد سيتعامل بشكل مباشر مع اللاعبين أو سيشكل جزءا من الأنشطة التي ستقام في أورلاندو (فلوريدا) سيخضعون لاختبارات الكشف عن كورونا في 23 يونيو.

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وأضاف البيان، أن كل شخص سيخضع بعد ذلك للاختبار كل يومين وكذلك قبل يومين من توجه الفريق إلى منتجع "والت ديزني وورلد" الذي سيستضيف البطولة.

ومن المقرر أن تصل الفرق إلى المنتجع بين 7 و9 يوليو المقبل من أجل استئناف النشاط.

ومن ناحية أخرى، طالبت الرابطة اللاعبين الأجانب الذين غادروا البلاد بالعودة إلى المدن الخاصة بفرقهم الإثنين.