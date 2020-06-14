رياضة | الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم موقف رحيل ثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر عودة فايلر لحسم موقف رحيل ثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، من أجل حسم ملفات بعض اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يناقش فايلر، ملف رحيل الثنائي أحمد الشيخ وعمار حمدي المعار إلى صفوف طلائع الجيش، حتى نهاية الموسم الجاري.

وتلقى الثنائي عرضًا من نادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدماتهم بصفة نهائية، خاصةً بعد خروجهم من حسابات المدير الفني منذ بداية الموسم الحالي.

وكان عمار حمدي، أبدى رغبته في وقت سابق عودته لصفوف القلعة الحمراء، من أجل الحصول على فرصته داخل الفريق، ولكنه في نفس الوقت رحب بالعودة لصفوف الاتحاد السكندري، في حال استمرار غيابه عن حسابات المارد الأحمر.

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من ناحية أخرى، أعرب الشيخ عن ترحيبه بالرحيل عن صفوف المارد الأحمر، ولكن على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

وأعلن بيراميدز سبورت، في وقت سابق عن نجاحه في التعاقد مع أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، بداية من الموسم الجديد بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

وغادر فايلر، إلى سويسرا في إجازة لمدة 10 أيام، لحسم موقفه من التجديد مع الأهلي، قبل العودة والاستعداد لاستئناف النشاط الرياضي.