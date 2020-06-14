رياضة | الأهلي يتسبب في أزمة كبيرة للصفاقسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتسبب في أزمة كبيرة للصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية مفاجأة، بشأن حصول الأهلي على 110 ألف دولار، من قبل نادي الصفاقسي، بعد الحكم من لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصل الأهلي على ذلك المبلغ، بشأن صفقة انتقال النيجيري جونيور أجايي لصفوف القلعة الحمراء عام 2016.

وبحسب إذاعة "IFM" التونسية، أنه الأهلي تسبب في تعليق حساب نادي الصفاقسي بمنظومة انتقال اللاعبين "TMS" لحين سداد المبلغ.

وتابعت الإذاعة، أن الصفاقسي سُلطت عليه عقوبة الحرمان من الانتقالات لفترتين موسم 2017/2018 بسبب كثرة القضايا المرفوعة ضده أمام لجان الاتحاد الدولي.