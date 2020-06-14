رياضة | عرض جديد من الأهلي لضم رمضان واللاعب يحسم قراره

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض جديد من الأهلي لضم رمضان واللاعب يحسم قراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رمضان صبحي جناح فريق نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، والمعار لصفوف النادي الأهلي حتى نهاية الموسم، عن موقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء مع بداية الموسم الكروي الجديد

وكان السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قد طلب من إدارة النادي ضم رمضان صبحي لتدعيم صفوف القلعة الحمراء فى الموسم الجديد، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في تشكيله الأحمر.

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وأعرب رمضان صبحي عن رغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، حال موافقة هيدرسفيلد على بيعه، مؤكدا عدم تغيير رأيه رغم العروض الأوروبية التي تلقاها طوال الآونة الأخيرة.

وعرض مسؤولي النادي الأهلي على إدارة نادي هيدرسفيلد، ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مقابل مقابل 2 ونصف مليون جنيه أسترليني مقدما، على أن يتم تقسيط قيمة باقي الصفقة.

وجدير بالذكر أن رمضان صبحي، تم انضمامه إلى الأهلي على سبيل الإعارة في يناير قبل الماضي مقابل 800 ألف جنيه سترليني لأول 6 أشهر، ثم جدد الأحمر إعارته لمدة عاما مقابل مليون و600 ألف جنيه استرليني، ومن المقرر أن تنتهي مدة إعارته في يونيو المقبل.