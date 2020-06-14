رياضة | حقيقة انضمام حمدي النقاز إلى الرجاء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة انضمام حمدي النقاز إلى الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الماضية التي تشير إلى رغبة نادي الرجاء البيضاوي المغربي في التعاقد مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك في الصيف القادم.

ونفت صحيفة "المنتخب" المغربية كل الأنباء المتداولة عن دخول نادي الرجاء في مفاوضات مع النقاز لضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وأكدت الصحيفة أن نادي الرجاء يهتم حاليا بتجديد عقد لاعبيه الأساسيين ولا يهتم بضم صفقات جديدة في الوقت الحالي.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع النقاز في الصيف أبرزها نادي النجم الساحلي ونادي الترجي التونسيان.

يذكر أن حمدي النقاز في الفترة الحالية لا يتواجد في قائمة أي نادي بعد أن فسخ عقده مع نادي الزمالك في الشتاء الماضي وبالتالي سينتقل إلى النجم الساحلي في صفقة انتقال حر ولن يكلف النادي شئ.