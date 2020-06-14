عماد متعب : محمد أبوتريكة لاعب لن يتكرر مجددًا في الملاعب

أشاد عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق، بزميله محمد أبوتريكة نجم القلعة الحمراء السابق، مؤكدًا أنه لن يتكرر مجددًا.
وأضاف متعب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " أبوتريكة لاعب لنيتكرر مجددًا ويمتلك امكانيات غير طبيعية، ومهما تحدثت عنه لن أعطيه حقه".
وتابع " من الصعب أن نعثر على لاعب ذو امكانيات فنية كبيرة ويكون
وأكمل " استفدت بشكل كبير للغاية من مزاملتي لمحمد أبوتريكة في النادي الأهلي".
وواصل عماد متعب " أنا محظوظ للغاية لتواجدي في جيل أبوتريكة ووائل جمعة ومحمد بركات وسيد معوض وعصام الحضري ومحمد شوقي وشادي محمد وأحمد السيد".
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