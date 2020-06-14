محمد إبراهيم: لست أقل من عبدالله السعيد لأقبل بلقب بديله

تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن رأيه في جملة أنه البديل الأفضل لعبدالله السعيد، صانعألعاب المنتخب الوطني وفريق بيراميدز.
وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة"النهار": "مبحبش أكون بديل لعبدالله السعيد ولا بديل لأي لاعب، ولكني أحب وأتمنى اللعب بجواره".
وأكد: "كما أنني أحب حسني عبد ربه وعماد متعب وهم الأفضل بالنسبة لي".
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