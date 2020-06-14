وكيل موليكا: اللاعب يرغب في الرحيل إلى الأهلي

تحدث الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، عن موقف مازيمبي من الموافقة على رحيل موليكا، ورغبته في اللعب للأهلي أو الزمالك.

أكد نيكولاس موريلي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لا يمكنني التحدث بلسان نادي مازيمبي ولكن اللاعب يريد الرحيل عن مازيمبي الفترة

المقبلة".

وأضاف : " لم نتلقى عروض رسمية أو مفاوضات من الزمالك، رغبة اللاعب هي من تحسم وجهته المقبلة وأنا أؤكد أن اللاعب يرغب في الانتقال للأهلي لان اسمه كبير في أفريقيا".