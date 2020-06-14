شاهد.. تركي آل الشيخ يعلق على أزمته مع الأهلي

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على أزمته الأخيرة مع النادي الأهلي. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، " لن أدخل في مهاترات ... خلاصت القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف ... وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما ... وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمه ... وحبي ل مصر وقيادتها وشعبها المحترم لانقاش فيه". أدخل في مهاترات ... خلاصت القول ... فيه قضاء مصري عادل ... يضع النقاط على الحروف ... وفي الأخر الباب ده اتقفل تماما ... وفي أنتظار رد القضاء والجهات المعنيه المحترمه ... وحبي ل مصر وقيادتها وشعبها المحترم لانقاش فيه". ويأتي ذلك عقب تصريحات محمد عثمان المستشار السابق للنادي الأهلي، والتي كشف خلالها قيمة تبرعات آل الشيخ للنادي الأهلي أثناء توليه الرئاسة الشرفية للقلعة الحمراء.

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