وكيل موليكا يحسم الجدل بشأن عرض الأهلي للاعب

قال الفرنسي نيكولاس موريلي، وكيل موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي، إنه لا يوجد أي عروض رسمية من قبل النادي الأهلي.

وأكد نيكولاس موريلي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك اهتمام وإعجاب من قبل مسئولي الأهلي

ونننظر تطور في تلك المرحلة في الفترة المقبلة".

وأضاف : " "بالفعل اللاعب تلقى اكثر من عرض رسمي في الفترة الماضية، منها فرنسية وبلجيكية وتركية".