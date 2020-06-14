رياضة | شوبير يكشف عن مصير الدوري هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف عن مصير الدوري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري السابق أن اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد كرة القدم المصري تخطط لإلغاء الدوري المحلي في الموسم الحالي.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن مسئولي اللجنة الخماسية سيعقدون اجتماعًا مع ممثلي أندية الدوري المصري على مدار أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين من أجل مناقشة فكرة عودة البطولة المحلية بعد توقفها في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

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وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية في تصريحات تلفزيونية إلى أنه في حال انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا قبل نهاية الشهر الحالي فإن النشاط الرياضي سيعود في يوليو المقبل.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"السيناريو يتمثل في دعوة الأندية ومناقشتها في إمكانية العودة والإجابة ستكون باللجوء للتصويت".

واختتم شوبير حديثه قائلاً:"التصويت سيكون بإلغاء الدوري والموافقة على لعب كأس مصر وبحث موعد الدوري الجديد وكل عام وأنتم بخير".