رياضة | ليفربول يجهز لخطف ثنائي وولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليفربول يجهز لخطف ثنائي وولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود اهتمام من ليفربول بشأن التعاقد مع ثنائي وولفرهامبتون، خلال انتقالات الصيف المقبل.

حيث يرغب ليفربول في الحصول على خدمات الثنائي روبن نيفيز وأداما تراوري، مقابل 110 ملايين جنيه إسترليني.

يورجن كلوب مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، يريد تجديد دماء الفريق في وسط الملعب.

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وتأتي تلك الرغبة بسبب عدم موافقة جيني فاينالدوم على التمديد حتى الآن، رغم أن عقده ينتهي في صيف الموسم المقبل.

يشار إلى أن هناك عدم وضوح في الرؤية حول مستقبل الغيني نابي كيتا، الذي تعرض للعديد من الإصابات بقميص الريدز.

جدير بالذكر أن أكثر من تقرير أكد اهتمام ليفربول مؤخرًا بضم تراوري، بينما تعود رغبة كلوب في التعاقد مع نيفيز إلى الميركاتو الصيفي الماضي.