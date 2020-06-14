رياضة | أرسنال يستهدف ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرسنال يستهدف ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي أرسنال الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أرسنال عزز اهتمامه مرة أخرى بضم كوتينيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتابعت الصحيفة، أن برشلونة موافق على إعارة كوتينيو مقابل 10 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت الصحيفة، أن مشكلة أرسنال تظل في راتب كوتينيو البالغ 250 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وأفادت الصحيفة، أن برشلونة مستعد لدفع جزء من راتب كوتينيو، لتسهيل عملية انتقاله إلى آرسنال.