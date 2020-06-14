رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم بالدوري الاسباني والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد إيبار اليوم بالدوري الاسباني والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الأحد نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ايبار اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مكه المكرمة و التاسعة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والخامسة والنصف بتوقيت جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي ريال مدريد ضد إيبار علي قناة بي أن سبورت 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

ويدخل نادي ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز برصيد 56 نقطة خلف المتصدر برشلونة صاحب المركز الأول الذي لديه 61 نقطة بينما يحتل نادي ايبار المركز السادس عشر بجدول ترتيب البطولة الاسبانية برصيد 27 نقطة.