رياضة | أول تعليق من محمد إبراهيم على انتقاله لـ لأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من محمد إبراهيم على انتقاله لـ لأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادي الأهلي فى التعاقد مع محمد إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق ولاعب مصر المقاصة الحالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة. وعلق محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن أنباء توقيعه للنادي الأهلي وارتدائه القميص الأحمر مع بداية الموسم المقبل. Advertisements وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كل شيء وارد". وتابع: "تجربة بيراميز ناجحة وخلقت جو من المنافسة مع قطبي الكرة المصرية ناديي الأهلي والزمالك". وأتم: "باتريس كارتيرون مدرب ناجح بالأرقام والنتائج التي حققها مع نادي الزمالك، وفايلر طور من أداء الأهلي ومن لاعبيه".

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